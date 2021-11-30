Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Соведущие передачи - Константин Калиниченко, Александр Савенко и Сергей Васильев обсудят, эффективно ли справились псковские коммунальные службы с обрушившимся снегопадом, и как следует расценивать первые кадровые решения нового главы администрации областного центра Бориса Елкина.

Напомним, что накануне сити-менеджер представил ключевых менеджеров своей команды. Планируется, что первым заместителем главы администрации Пскова станет экс-советник губернатора Псковской области Ирина Иванова, работавшая с Борисом Елкиным в областном комитете по транспорту. Вопросами социальной сферы будет заниматься Алексей Несмашный, имеющий опыт работы с молодежью и общественными организациями Саратова. Сохранят посты заместителей сити-менеджера Елена Жгут и Павел Волков, ранее работавшие в команде Александра Братчикова. Кроме того, начальником управления культуры администрации Пскова предлагается назначить экс-сотрудника Псковской городской думы и местного отделения «Единой России» Дмитрия Яковлева.

Представленные Борисом Елкиным кандидатуры вынесут на ближайшую сессию Псковской городской Думы, которая состоится 7 декабря.