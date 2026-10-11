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Численность работников сельхозорганизаций Псковской области выросла на 7,8%

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Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных организаций Псковской области за январь-июль 2026 года составила 8,7 тысячи человек. Это на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Изображение: Псковстат

За январь-август 2026 года в хозяйствах всех категорий области произведено 300 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе.

Надоено 160 тысяч тонн молока, получено 45,5 миллионов штук яиц. Зерна, по расчетам, в первоначально оприходованном весе на 1 сентября текущего года намолочено 96,3 тысячи тонн.

Традиционно во второе воскресенье октября в России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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