 
Общество

Минобрнауки предложило изменить порядок поступления в магистратуру

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При поступлении в магистратуру абитуриенты смогут подать заявления максимум на пять направлений в одном вузе, следует из проекта приказа Минобрнауки.

Сейчас их число не ограничено — в рамках одного образовательного учреждения можно выбрать любое число программ подготовки.

Запланированные изменения начнут действовать в 2027-2028 учебном году.

Ранее сегодня глава министерства Валерий Фальков заявил, что при переходе на новую модель высшего образования сроки обучения в магистратуре будут составлять от одного до трех лет в зависимости от сложности выбранной специальности, пишет РИА Новости.

Минобрнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую систему до 2030 года.

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