Общество

Военные врачи прибыли в псковскую инфекционку для лечения больных COVID-19

Пять военных врачей прибыли в Псковскую областную инфекционную больницу сегодня, 2 декабря, в рамках сотрудничества министерства здравоохранения и министерства обороны России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Целью месячного пребывания специалистов в инфекционной больнице является квалифицированная консультативная работа по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также непосредственная практическая помощь в лечении пациентов тяжелого и крайне тяжелого течения.

Так, в Псков прибыли представители военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (Санкт-Петербург) врач-инфекционист Андрей Саулевич и анестезиолог-реаниматолог Александр Емельянов. Из 442-го военного клинического госпиталя (Санкт-Петербург) приехали врач-терапевт Василий Гребенюк и врач-оториноларинголог Виктор Подсвиров, а из Москвы из главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (специального назначения) прибыл врач-эпидемиолог Александр Ляпин.

«Делимся искренней радостью относительно приема в наших стенах офицеров военно-медицинских учреждений и выражаем готовность к взаимодействию», - отметили в больнице.