Общество

190 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

190 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 66 747, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

От болезни избавились 58 146 человек, в том числе 347 пациентов пополнили статистику за сутки. Умерли 1092 человека.

«Динамика выздоровевших хорошая. Желаю всем, кого затронул COVID-19, справиться с заболеванием», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Всего специалисты в Псковской области провели 667 039 исследований на коронавирус, в том числе вчера сделали 1713 тестов.