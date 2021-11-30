Общество

В России продлили временные правила работы вахтовиков до конца 2022 года

Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведенное в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.

Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев. «Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними – не менее 12 часов», - отметили в правительстве.

Временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции и защитить здоровье людей.