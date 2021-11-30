Общество

Псковичам рассказали, как наладить обратную связь с приставами

Жители Псковской области могут обратиться к судебным приставам удобным для себя способом в любой рабочий день недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Так, записаться на прием можно на сайте с помощью сервиса «Запись на прием», авторизовавшись через госуслуги. Затем необходимо указать, обращались ли вы ранее в городские и районные отделения УФССП, оставить свои контактные данные, обозначить причину обращения и заполнить другие поля. После этого нужно выбрать желаемую дату и время записи на прием. Доступные дни выделены черным цветом, недоступные - серым. После выбора даты появится свободное для записи время. В конце надо нажать «Записаться на прием».

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Стороны исполнительного производства также могут обратиться через единый портал государственных (муниципальных) услуг. Например, можно подать приставам в электронном виде заявления, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя около 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям.

На портале госуслуг должники и взыскатели могут в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства или узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе о санкциях, связанных с ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на регистрацию транспортных средств.

Помимо этого, обратиться к судебным приставам можно по единому номеру телефона: 8(8112)699-082. Операторы помогут получить интересующую информацию, ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения, а также запишут на прием. Все звонки фиксируются и обрабатываются. Позвонить по указанному номеру можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв длится с 13.00. до 13.50.