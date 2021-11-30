Общество

Следующих к Чудскому озеру водителей предупредили об опасности

Следующих к Псковскому, Теплому и Чудскому озерам автомобилистов предупреждают об опасности выхода на лед. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, профилактические беседы проводились в выходные дни, 4 и 5 декабря.

На временных постах, созданных в населенных пунктах Неелово и Солоново, дежурили оперативные группы главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД УМВД России по региону.

«Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Наши же сотрудники доводят до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете выхода и выезда на лед под подпись», - пояснили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что хоть подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лед они обязаны.

«В готовности к действиям по участию в спасательных работах на водных объектах находятся инспекторы ГИМС и специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области. Выход на лед водоемов крайне опасен! Не рискуйте своей жизнью!» - говорится в сообщении.