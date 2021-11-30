Общество

Во всероссийской олимпиаде по программированию примут участие псковичи

Четыре команды из Псковской области примут участие в финале всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Об том Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре цифрового образования «IT-куб».

В финал приглашены команды Псковского технического лицея «Гошановцы» и Maximum, команда лицея №11 города Великие Луки «Бебрики», а также команда «Они пытались быть программистами», в состав которой входят школьники из гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки.

Мероприятие пройдет 12 декабря на базе авторизованных региональных площадок. В Псковской области такой площадкой выбран «IT-куб».