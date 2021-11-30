Общество

Три главных качества чиновника назвал Владимир Воробьев

Твердость, профессионализм и честность - это основные качества любого сотрудника, который занимает муниципальную должность. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по единому округу Владимир Воробьев.

В администрации Пскова проходит аттестация муниципальных сотрудников, ее проводят во всех структурных подразделениях как для руководителей, так и для работников.

«Уже прошло несколько заседаний, и мы еще никому не отказали, все аттестацию проходят положительно. Я хочу сказать, что все аттестуемые – это специалисты, они имеют высшее профессиональное образование, богатый опыт на занимаемых должностях, они всегда смотрят вперед и видят перед собой перспективу на будущее и очень добросовестно исполняют все свои функциональные обязанности», - подчеркнул Владимир Воробьев.

Он также добавил, что аттестацию проводит комиссия из восьми человек.