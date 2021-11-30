Общество

Жители СЗФО рассказали о своем идеальном отдыхе

Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru провела опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснила, что для работающих респондентов идеальный отдых, как отношение к отдыху меняется с возрастом, а также какие различия есть в вопросе гендера и отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

В топ вариантов идеального отдыха у жителей СЗФО вошли: выезды на природу (63%), путешествия в другие города и страны (66%), а также чтение (50%).

«Интересно, что по итогам опроса именно жители СЗФО чаще других россиян выбирают чтение как идеальный вариант отдыха. Для сравнения: в среднем по России доля любителей читать лишь 30%. Этот вариант чаще выбирают молодые жители СЗФО (от 18 до 24 лет 33%) в отличие от возрастных респондентов (55 лет и старше 26%). А вот поездки в лес за грибами и ягодами более интересны старшему поколению: 37% респондентов в возрасте от 55 лет. В свою очередь просмотры сериалов и спорт чаще других выбирают 30-летние работающие жители СЗФО», - отметили в пресс-службе hh.ru.

На 10 месте по популярности – работа на даче или огороде (18%). Также респонденты предлагали свои варианты идеального отдыха: сон, видеоигры, время наедине с собой и медитация, а также походы в театры, кафе и выставки.

В разрезе гендера: больше половины (62%) соискательниц в СЗФО выбрали бы путешествия в другие страны, в то время как для мужчин интересней в качестве отдыха хобби (44%) или занятия спортом (31%).