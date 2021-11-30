Общество

Более 80 детей придут в январе в новое дошкольное учреждение Пскова

Более 80 детей придут в январе в новый детский сад на улице Коммунальной в Пскове. Об этом сообщила заведующая дошкольным учреждением Вера Утцова в ходе контрольного выезда сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выезде принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава администрации Пскова Борис Елкин и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

«Детский сад рассчитан на 120 мест. 17 января мы откроем двери для ребят. К нам сразу придет 80 человек. Уже более 50% кадров у нас укомплектовано. Мы закупили все игровое оборудование и ждем поставку инвентаря в зал физкультуры», - подчеркнула Вера Утцова.

Также здесь уже полностью завершили обустройство детской площадки.