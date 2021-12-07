Общество

Победитель конкурса молодых ученых Псковской области получит 500 тысяч рублей

7 декабря в Пскове состоялся финальный отбор конкурса научно-технических инновационных проектов «Умник», проведенного Фондом содействия инновациям совместно с администрацией Псковской области, предает корреспондент Псковской Ленты Новостей

Организатором конкурса выступил региональный представитель Фонда – Инжиниринговый центр Псковской области. В конкурсе принимали участие молодые исследователи в возрасте от 18 до 30 лет – воспитанники ПсковГУ и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Конкурс направлен на поддержку коммерчески ориентированных заявок. Было подано 14 заявок из Пскова и Великих Лук.

На полуфинальных отборах 9 и 11 ноября участники представили проекты по направлениям цифровые технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. В качестве экспертов выступали представители научного сообщества из Псковского государственного университета и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Финал конкурса состоялся 7 декабря на территории центра «Мой бизнес». Оценивали проекты представители исполнительной власти Псковской области и работодатели.

В финале конкурса участвовали пять проектов:

1. Георгий Хришкевич «Разработка информационной системы восстановления монументальной живописи» (Псковский государственный университет);

2. Дмитрий Савченко «Разработка устройства для снижения расхода топлива при начале движения автомобиля путём создания кратковременного крутящего момента на первичном валу коробки передач за счёт рекуперации энергии, полученной в момент торможения автомобиля», (Псковский государственный университет);

3. Максим Фомичев «Разработка виброаэрационного сепаратора-охладителя сыпучих материалов», (Великолукская государственная сельскохозяйственная академия);

4. Арина Ларионова «Разработка методики и программы оценки рисков на тепловых энергоустановках» (Псковский государственный университет);

5. Тимур Миронов «Разработка высокопроизводительной инфраструктуры для биржевой торговли» (Псковский государственный университет).

Результаты конкурса озвучил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Первое место занял проект Максима Фомичева, второе – проект Арины Ларионовой. Председатель конкурсной комиссии поблагодарил конкурсантов за желание проявить таланты. «Администрация Псковской области всецело поддерживает все мероприятия направленные на стимулирование молодой науки и формирование новых инновационных идей, которые могли бы способствовать развитию экономики», - сказал он.

Член конкурсной комиссии, начальник отдела развития ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева поблагодарила финалистов от имени предприятия. «Приветствуем идеи участников конкурса, благодарим за важные и познавательные проекты. Хотелось бы надеяться, что тема химии появится в рамках проекта в следующем году. Мы намерены развивать науку и в будущем создать научный центр, заниматься исследованиями новых материалов и веществ», - отметила Ольга Дементьева. Она вручила всем финалистам экологичные подарки от завода «Титан-Полимер».

Добавим, что победитель конкурса получит 500 тысяч рублей на развитие и реализацию своей идеи.