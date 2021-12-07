Общество

Пожарный пост в печорских Лаврах планируют построить в 2023 году

Строительство отдельного пожарного поста в деревне Лавры Печорского района обсудили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ходе первого заседания 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев сообщил, что в первую очередь пожарный пост построят в селе Славковичи Порховского района, а в 2023 году — в Лаврах.



«В бюджете будет отражено?» - спросил вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.



«Да, на 2023 год», - ответил Сергей Дмитриев.

Заместитель губернатора, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова подчеркнула, что вопрос строительства пожарных постов остается на контроле. Она рекомендовала перенести его решение на 2022 год, поскольку в настоящее время средства не предусмотрены из-за удорожания по ряду направлений в сфере образования и в строительстве ФОКОТов.



Вице-спикер Виктор Остренко напомнил, что вопрос о строительстве пожарного поста в Лаврах вносился в 2019 году. «Из года в год его решение откладывается. На территории Лавровской волости находятся два социальных учреждения, отдаленных от пожарной службы в Печорах. Необходимость строительства пожарного поста есть. Хотел бы, чтобы в рамках действующей согласительной комиссии при поступлении денежных средств приняли решение, которое бы уже не переносили», - сказал он.



Председатель областного Собрания Александр Котов предложил вернутся к рассмотрению этого вопроса по итогам первого квартала 2022 года. Татьяна Баринова рекомендовала сдвинуть это на первое полугодие.

«Давайте, чтобы вопрос оставался на контроле, оставим первый квартал», - настоял спикер регионального парламента.



«Хорошо», - согласилась Татьяна Баринова.