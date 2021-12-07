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Общество

Профсоюз предложил обязать сотрудников МВД носить диктофоны

08.12.2021 17:33|ПсковКомментариев: 0

Звукозаписывающие устройства правоохранители должны сдавать после каждой смены, а информация с них должна храниться минимум полгода. Такая система поможет навести порядок в органах внутренних дел, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. 

«Вот они бы внесли поправку в закон, что у каждого сотрудника полиции должен быть диктофон, непрерывно работающий, как в Китае. У них у всех даже видеорегистраторы, как у наших гаишников. Нам нужен непрерывно работающий хотя бы диктофончик, который после смены сотрудник сдает в дежурную часть, в компьютер общий. Все увидят, что он делал, с кем общался, какие он команды давал, предлагали ли ему взятки. Вот что должно быть, и чтобы эти записи хранились минимум полгода. Вот тогда в полиции будет порядок», - сказал он.

За отсутствие таких записей Пашкин предложил наказывать выговором, а при неоднократных нарушениях — увольнять сотрудника. Он отметил, что профсоюз уже неоднократно выходил с предложениями о диктофонах к руководству МВД, но эту идею отвергали. 

«Почему? Потому что начальники отдают незаконные приказы, матом ругаются. Это покажет дурь руководителей, а это, видимо, высшему руководству МВД не надо, они и так знают, какие они, начальники и некоторые сотрудники», - отметил он. 

Сегодня, 8 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О полиции». Они касаются права полицейских заходить в частное жилье, вскрывать автомобили и применять оружие. Кроме того, теперь сотрудники МВД смогут представляться гражданам не до их задержания, а после.

Теги: #профсоюзы #закон #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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