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Путин присвоил экс-заместителю комдива 76-й дивизии звание генерал-полковника

Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику штаба Центрального военного округа Михаилу Теплинскому, ранее занимавшему должность заместителя командира 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Пскове. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Фото: rus.team

Михаил Теплинский после окончания средней школы в 1987 году поступил и в 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола.

Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в городе-герое Туле. Командовал парашютно-десантными разведвзводом и разведротой. В 1992-1993 годах принимал участие в ликвидации вооруженного конфликта в Приднестровье. С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях первой чеченской войны.

Отличился в боях при форсировании реки Сунжи. За период боевых действий на личном боевом счету старшего лейтенанта Теплинского около 30 уничтоженных боевиков.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом президента Российской Федерации от 1 марта 1995 года старшему лейтенанту Михаилу Теплинскому было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Еще находясь в Чечне, он получил повышение в звании и должности - стал капитаном и начальником разведки парашютно-десантного полка.

В 1999 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. С 1999 года командовал парашютно-десантным батальоном. Воевал на второй чеченской войне. Переведен в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию (город Псков), был начальником штаба и командиром 234-го гвардейского парашютно-десантного полка. В октябре 2002 года назначен заместителем командира 76-й дивизии, а с 2003 года был начальником штаба.

В 2007 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С 2007 по 2009 годы занимал должность руководителя 212-го гвардейского окружного учебного Венского орденов Кутузова и Суворова центра имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова в Читинской области.

С июня 2009 года - начальник штаба - 1-й заместитель командующего 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (поселок Мулино Нижегородской области).

С февраля 2013 года - командующий 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

В мае 2015 года он был назначен на должность начальника штаба территориальных войск в Южном военном округе. 14 марта 2017 года стал начальником штаба Южного военного округа — первым заместителем командующего войсками Южного военного округа.

5 апреля 2019 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа.

Награжден орденом Мужества.