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Общество

Смену для детей с ограничениями здоровья планируют организовать на базе санатория «Гороховое озеро»

08.12.2021 19:40|ПсковКомментариев: 0

Заседание регионального Cовета по делам инвалидов под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой состоялось сегодня, 8 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участие в нем приняли сенатор от Псковской области Елена Бибикова, представители ряда органов исполнительной власти региона, общественных организаций.

Вера Емельянова, открывая совещание, передала поздравительный адрес губернатора Михаила Ведерникова представителям регионального отделения всероссийского общества глухих в честь 95-летия организации. Ранее от имени главы региона представителям общественной организации были вручены благодарственные письма администрации Псковской области.

На мероприятии выступила Елена Бибикова и озвучила информацию о нововведениях в федеральном законодательстве, касающихся людей с особыми возможностями. В их числе ряд мер, направленных на обеспечение трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В целом сенатор от Псковской области обозначила задачу социализации граждан с особенностями здоровья как серьезную и требующую самого пристального внимания.

В рамках мероприятия прозвучали доклады на разные темы. Так, заместитель председателя комитета по образованию области Сергей Николаев рассказал об организации оздоровительного отдыха детей с ОВЗ. В этом году путевками обеспечены 100% общего количества заявок от родителей, отдыхом в лагерях разной организационной формы охвачено порядка 800 детей. Путевки были оплачены за счет областного бюджета.

По итогам обсуждения принято решение не снижать уровень охвата детей в 2022 году, проанализировать инфраструктуру и кадровый состав загородных детских оздоровительных лагерей для размещения детей с различными ограничениями здоровья, в том числе по зрению и слуху. Также поручено проработать вопрос с комитетом по здравоохранению Псковской области по организации профильной смены на базе санатория «Гороховое озеро».

И. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова обозначила проблематику привлечения людей с ОВЗ к занятиям спортом. При этом, по ее словам, в данном вопросе наметилась положительная динамика. Современные спортивные объекты возводятся с обеспечением доступа маломобильных групп граждан. На территории региона действуют две профильные спортивные федерации, еще одна проходит аккредитацию. Особый акцент был сделан на развитие детского спорта, а также проработке дополнительных мер поддержки данного направления.

Также участники Совета обсудили актуальные вопросы доступности для людей с ОВЗ телевизионных передач региональной сети вещания, оснащенности кинотеатров и театров специализированным оборудованием. Поручения в плане организации работы по указанным направлениям были даны профильным региональным управлениям и комитетам.

Теги: #инвалиды #администрация Псковской области #оздоровительные лагеря
Источник: Псковская Лента Новостей
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