Общество

В Псковской области стартовала акция «Елка желаний»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о старте акции «Елка желаний», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Она проходит в регионе третий раз.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«В прошлом году исполнились мечты 128 детей — к акции присоединились многие жители области, и каждому я хочу сказать искренние слова благодарности», — отметил Михаил Ведерников.

Все, кто хочет сделать подарок, могут выбрать желания на официальном сайте акции elka.pskov.ru. Есть как материальные (игрушки, одежда, цифровая техника), так и нематериальные мечты (посетить концерт, встретиться с любимым актером, увидеть Красную Площадь в Москве).

По условиям акции материальные желания должны быть исполнены до 29 декабря, нематериальные — до 28 февраля.

О невозможности исполнить выбранное желание необходимо сообщить волонтерам по телефону +7 (911) 890-31-07. По этому же номеру можно связаться, чтобы подарок доставили в нужный район Псковской области.

«Новый Год — время, когда исполняются самые заветные мечты. Давайте поможем им осуществиться!» — призвал жителей региона Михаил Ведерников.