Общество

Самая сложная ситуация с коронавирусом складывается в двух районах - Михаил Ведерников

Самая сложная ситуация с коронавирусом складывается в Порховском и Новосокольническом районах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор отметил, что если ранее антилидерами по заболеваемости были Пушкиногорский и Пустошкинский район, то теперь ситуация изменилась.

«К настоящему времени наиболее сложная ситуация складывается в Порховском и Новосокольническом районах», - подчеркнул он и добавил, что сегодня заслушают доклады глав этих районов.

Два муниципалитета уже выполнили необходимый план по вакцинации от коронавируса, отметил также глава региона. Это Псковский и Себежский районы (109% и 95% плана соответственно).