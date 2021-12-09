Нестерук пригрозил судом организациям, в которых не привито 80% сотрудников

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на совещании губернатора с медиками 9 декабря пригрозил судами тем организациям, в которых не привито 80% сотрудников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он добавил, что, если удастся однократно привить сотрудников после оформления документов Роспотребнадзором, штрафов можно избежать.
«Давайте направим в районы списки организаций, чтобы там понимали, что это за структуры, чтобы еще раз предметно с руководителями поговорили», - предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Обращаясь к главам районов, он напомнил, что «штрафы там очень большие, даже для города Пскова».