Общество

Волшебный праздник в псковской усадьбе: пять причин заказать новогодний банкет «У Покровки»

«Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости... Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей» (А. Куприн).

Душевно, тепло и по-настоящему трогательно встречали Новый год и Рождество в дореволюционной России. Наряжали елку, звали гостей, готовили самые вкусные блюда, накрывали столы и, конечно же, дарили подарки.

А еще верили в чудо, загадывали желания и самым искренним образом поздравляли друг друга. Кто-то искал вдохновения в письмовниках — книжках с рекомендациями, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности». Кто-то, как, например, Антон Чехов, полагался исключительно на собственное красноречие. Так поздравлял знаменитый русский писатель своего старшего брата Александра: «Велемудрый государь! Поздравляю твою лучезарную особу и чад твоих с Новым годом, с новым счастьем. Желаю тебе выиграть 200 тысяч и стать действительным статским советником, а наипаче всего здравствовать и иметь хлеб наш насущный в достаточном для такого обжоры, как ты, количестве».

В наши дни ощутить дух «того самого» Нового года можно не только на страницах художественной классики или старых фотографиях. Традиции праздника сохранили в псковской усадьбе XIX века «У Покровки». Здесь радостное предвкушение чуда уже витает в воздухе, а уют и прелесть прекрасной эпохи чувствуется в мельчайших деталях - от старинных салфеток, зеркал и мебели до специального банкетного меню и живых ароматных елей.

Сегодня расскажем о пяти причинах выбрать для праздничного банкета именно ресторан гостевого дома «У Покровки».

Атмосфера

«У Покровки» — это настоящий памятник архитектуры, ведь этот дом построен в середине XIX века, он принадлежал псковичке Прасковье Александровне Федосовой. В гостевом доме нынешние его владельцы заботливо сохранили внутреннее убранство и планировку, наполнили дом уникальными предметами интерьера, старинными сервизами и картинами.

Вы можете заказать банкет в винно-хрустальном зале (до 25 человек). Уже по названию можно догадаться, что в этом зале все переливается кристальным чистым светом настоящего хрусталя: посуда, бокалы и стаканы, салфетницы, люстры и бра.

Другой зал - гостиная с видом на Мирожский монастырь (до 18 человек): три стола, раритетное зеркало, вырезки из дореволюционного журнала французской моды, старинный патефон и самовары.

Особое праздничное меню

С 15 декабря по 15 января в ресторане гостевого дома «У Покровки» вам предложат специальное праздничное банкетное меню. Салаты, закуски, несколько горячих и два десерта - подробная информация в ближайшие дни появится в соцсетях усадьбы. Но некоторые секреты мы можем приоткрыть уже сейчас. Во-первых, новогоднее меню включает несколько блюд из традиционного для праздничной трапезы гуся. Речь идет не только о гусином паштете и запеченной птице, но даже об основном ингредиенте любимого всеми оливье. Да-да, к горошку и яйцу добавится гусиное мясо.

Шеф-повар готовит для гостей и шубу. Вроде бы классика жанра, но и здесь без сюрпризов не обойдется: шуба будет с запеченными овощами на бородинском хлебе. Десерты порадуют сладкоежек: традиционный рождественский кекс и головокружительный зимний «Наполеон» - белый, как снег.

При желании можно будет сделать заказ и по регулярному банкетному, и по основному меню. Вам предложат также расширенную винную и барную карты. Для маленьких гостей ресторана предусмотрено детское меню.

Настроение

Гостевой дом «У Покровки» уже украсили к главному зимнему празднику. В этом году весь декор выполнен в бело-зеленой гамме. В разных уголках залов радуют глаз новогодние композиции, а 17 декабря в усадьбу приедут две живые ели, которые установят в гостиной и в нижнем винном зале.

Подарки

Для всех гостей, которые заказывают новогодний банкет, усадьба «У Покровки» приготовила сюрпризы: искристые напитки и комплименты - домашнее печенье в брендированных пакетиках и пирожки с домашними яблоками.

Цены

Настроение настроением, но вопросы материальные тоже немаловажны. Банкетный чек на человека в ресторане «У Покровки» составляет от 1700 до 2500 рублей на человека. Это средний уровень по городу. Кстати, учитывая уровень сервиса, сюрпризы, блюда из домашних продуктов и авторские изыски от шеф-повара - можно позволить себе заказать подачу банкета на антикварных фарфоровых сервизах Европы начала-середины XX века из Франции, Бельгии, Англии и России. Это увеличит чек на 20-30%, зато вы подарите себе не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие.

Новый год - это удивительное время, когда каждый начинает верить в чудеса. Начните свой 2022-й в неповторимом месте, где вам всегда рады, где для вас приготовили настоящий тёплый и душевный праздник, отличное настроение, сюрпризы и немного волшебства.

С наступающим и до встречи в «У Покровки»!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гостевой дом «У Покровки», Псков, ул. Воеводы Шуйского, 17.

Тел.: +7 964 676-00-00

Интернет-ресурсы: Upokrovki.ru, https://vk.com/upokrovkipskov

Банкеты проводятся при условии наличия у каждого из гостя QR-кода о прошедшей вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 за последние 12 месяцев (QR или справка), а также с документами, подтверждающими медицинские противопоказания, но при условии наличия теста ПЦР, сделанного не ранее чем за 48 часов до мероприятия.