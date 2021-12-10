Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Карта Культура Причудья
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
Что нужно для любимого хобби?
Мифы о стоматологах развеяны
полиция против «звонарей»
экопром быстро и чисто
Новогодний конкурс по украшению фасадов
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Спортивная онлайн-конференция
лечение без очередей и хамства
Правила безопасности с газовым оборудованием
разговоры о кухне
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Общество 10.12.2021 07:193 Число выявленных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 68 тысяч 10.12.2021 11:250 В Псковской области проверили толщину льда на реке Великой и Чудском озере 10.12.2021 11:210 Псковский волонтер и авторы монумента в Самолве стали лауреатами премии «Патриот» 10.12.2021 11:100 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Пскове 10.12.2021 10:541 Волшебный праздник в псковской усадьбе: пять причин заказать новогодний банкет «У Покровки» 10.12.2021 10:260 Предложение по кредиту со ставкой 4,65% годовых подготовил СНГБ
 
 
 
Самое популярное 06.12.2021 12:424 Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область 07.12.2021 07:0113 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма 08.12.2021 22:4810 Проводить несколько банкетов в одном заведении разрешили в Псковской области 07.12.2021 19:4017 Псковский губернатор назвал причины перехода школ на дистанционное обучение 09.12.2021 17:5217 Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Волшебный праздник в псковской усадьбе: пять причин заказать новогодний банкет «У Покровки»

10.12.2021 10:54|ПсковКомментариев: 1

«Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости... Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей» (А. Куприн).

Душевно, тепло и по-настоящему трогательно встречали Новый год и Рождество в дореволюционной России. Наряжали елку, звали гостей, готовили самые вкусные блюда, накрывали столы и, конечно же, дарили подарки.

А еще верили в чудо, загадывали желания и самым искренним образом поздравляли друг друга. Кто-то искал вдохновения в письмовниках — книжках с рекомендациями, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности». Кто-то, как, например, Антон Чехов, полагался исключительно на собственное красноречие. Так поздравлял знаменитый русский писатель своего старшего брата Александра: «Велемудрый государь! Поздравляю твою лучезарную особу и чад твоих с Новым годом, с новым счастьем. Желаю тебе выиграть 200 тысяч и стать действительным статским советником, а наипаче всего здравствовать и иметь хлеб наш насущный в достаточном для такого обжоры, как ты, количестве».

В наши дни ощутить дух «того самого» Нового года можно не только на страницах художественной классики или старых фотографиях. Традиции праздника сохранили в псковской усадьбе XIX века «У Покровки». Здесь радостное предвкушение чуда уже витает в воздухе, а уют и прелесть прекрасной эпохи чувствуется в мельчайших деталях - от старинных салфеток, зеркал и мебели до специального банкетного меню и живых ароматных елей.

Сегодня расскажем о пяти причинах выбрать для праздничного банкета именно ресторан гостевого дома «У Покровки».

Атмосфера

«У Покровки» — это настоящий памятник архитектуры, ведь этот дом построен в середине XIX века, он принадлежал псковичке Прасковье Александровне Федосовой. В гостевом доме нынешние его владельцы заботливо сохранили внутреннее убранство и планировку, наполнили дом уникальными предметами интерьера, старинными сервизами и картинами.

Вы можете заказать банкет в винно-хрустальном зале (до 25 человек). Уже по названию можно догадаться, что в этом зале все переливается кристальным чистым светом настоящего хрусталя: посуда, бокалы и стаканы, салфетницы, люстры и бра.

Другой зал - гостиная с видом на Мирожский монастырь (до 18 человек): три стола, раритетное зеркало, вырезки из дореволюционного журнала французской моды, старинный патефон и самовары.

Особое праздничное меню

С 15 декабря по 15 января в ресторане гостевого дома «У Покровки» вам предложат специальное праздничное банкетное меню. Салаты, закуски, несколько горячих и два десерта - подробная информация в ближайшие дни появится в соцсетях усадьбы. Но некоторые секреты мы можем приоткрыть уже сейчас. Во-первых, новогоднее меню включает несколько блюд из традиционного для праздничной трапезы гуся. Речь идет не только о гусином паштете и запеченной птице, но даже об основном ингредиенте любимого всеми оливье. Да-да, к горошку и яйцу добавится гусиное мясо.

Шеф-повар готовит для гостей и шубу. Вроде бы классика жанра, но и здесь без сюрпризов не обойдется: шуба будет с запеченными овощами на бородинском хлебе. Десерты порадуют сладкоежек: традиционный рождественский кекс и головокружительный зимний «Наполеон» - белый, как снег.

При желании можно будет сделать заказ и по регулярному банкетному, и по основному меню. Вам предложат также расширенную винную и барную карты. Для маленьких гостей ресторана предусмотрено детское меню.

Настроение

Гостевой дом «У Покровки» уже украсили к главному зимнему празднику. В этом году весь декор выполнен в бело-зеленой гамме. В разных уголках залов радуют глаз новогодние композиции, а 17 декабря в усадьбу приедут две живые ели, которые установят в гостиной и в нижнем винном зале.

Подарки

Для всех гостей, которые заказывают новогодний банкет, усадьба «У Покровки» приготовила сюрпризы: искристые напитки и комплименты - домашнее печенье в брендированных пакетиках и пирожки с домашними яблоками.

Цены

Настроение настроением, но вопросы материальные тоже немаловажны. Банкетный чек на человека в ресторане «У Покровки» составляет от 1700 до 2500 рублей на человека. Это средний уровень по городу. Кстати, учитывая уровень сервиса, сюрпризы, блюда из домашних продуктов и авторские изыски от шеф-повара - можно позволить себе заказать подачу банкета на антикварных фарфоровых сервизах Европы начала-середины XX века из Франции, Бельгии, Англии и России. Это увеличит чек на 20-30%, зато вы подарите себе не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие.

Новый год - это удивительное время, когда каждый начинает верить в чудеса. Начните свой 2022-й в неповторимом месте, где вам всегда рады, где для вас приготовили настоящий тёплый и душевный праздник, отличное настроение, сюрпризы и немного волшебства.

С наступающим и до встречи в «У Покровки»!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гостевой дом «У Покровки», Псков, ул. Воеводы Шуйского, 17.

Тел.: +7 964 676-00-00

Интернет-ресурсы: Upokrovki.ruhttps://vk.com/upokrovkipskov

Банкеты проводятся при условии наличия у каждого из гостя QR-кода о прошедшей вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 за последние 12 месяцев (QR или справка), а также с документами, подтверждающими медицинские противопоказания, но при условии наличия теста ПЦР, сделанного не ранее чем за 48 часов до мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Пскове вновь предлагают переименовать площадь Ленина. Нужно ли это сделать?
В опросе приняло участие 644 человека
10.12.2021, 11:250 В Псковской области проверили толщину льда на реке Великой и Чудском озере 10.12.2021, 11:210 Псковский волонтер и авторы монумента в Самолве стали лауреатами премии «Патриот» 10.12.2021, 11:100 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Пскове 10.12.2021, 11:020 «Гайд-парк»: Дмитрий Шахов о защите прав человека, буллинге и харассменте
10.12.2021, 11:000 Омикрон-штамм коронавируса подтвердили у четырех российских туристов 10.12.2021, 10:541 Волшебный праздник в псковской усадьбе: пять причин заказать новогодний банкет «У Покровки» 10.12.2021, 10:471 Псковские археологи опубликовали ответ на фотозагадку 10.12.2021, 10:400 В Острове пенсионерка решила помочь соседке и стала жертвой преступников
10.12.2021, 10:270 «Хайпожоры»: Бастрыкинг, команда Елкина и феномен диссидентства 10.12.2021, 10:260 Предложение по кредиту со ставкой 4,65% годовых подготовил СНГБ 10.12.2021, 10:160 Водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП в Островском районе 10.12.2021, 10:101 Под Псковом проводятся работы по консервации строящегося Северного обхода
10.12.2021, 10:000 Женщину сбили на пешеходном переходе в Себеже 10.12.2021, 09:480 Необычные ремонтные работы по устранению утечки теплоносителя провели на Запсковье 10.12.2021, 09:390 Девушка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове 10.12.2021, 09:290 Псковская область оказалась в этом году в эпицентре похолодания - синоптики
10.12.2021, 09:180 Труп мужчины нашли на месте пожара в Пустошкинском районе 10.12.2021, 09:170 Автомошенники усложнили схему обмана 10.12.2021, 09:070 Великолучанка обокрала пенсионерок под видом страхового агента 10.12.2021, 08:510 Минстрой предложил ввести штрафы за сдачу жилья в аренду без применения системы ГИС
10.12.2021, 08:350 Роспотребнадзор назвал отличия течения COVID-19 при «омикроне» 10.12.2021, 08:222 Борис Елкин о вывозе снега: Работаем и день, и ночь 10.12.2021, 08:070 Дмитрий Белюков принял участие в собрании Олимпийского комитета России 10.12.2021, 08:000 Два района Псковской области выполнили план вакцинации от коронавируса
10.12.2021, 07:4710 Путин сообщил о работавших в правительстве в 90-х годах сотрудниках ЦРУ 10.12.2021, 07:380 Тарифы на ЖКХ в России вырастут в следующем году на 4% 10.12.2021, 07:193 Число выявленных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 68 тысяч 10.12.2021, 07:000 Псковичей приглашают к участию в конкурсах по профилактике ДТП зимой
09.12.2021, 23:2714 Возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города 09.12.2021, 23:200 За год в Псковской области сократилось число погибших в ДТП 09.12.2021, 22:125 В день борьбы с коррупцией в Пскове подвели итоги тематических конкурсов 09.12.2021, 21:542 Минздрав зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
09.12.2021, 21:360 «На что жалуетесь?»: псковские таможенники предлагают урегулировать разногласия 09.12.2021, 21:181 Сотрудники УФСИН передали в детский фонд сладости для новогодних подарков 09.12.2021, 21:001 Не покупать пиротехнику с истекшим сроком годности призвали псковичей 09.12.2021, 20:477 Каждый третий родитель собирается проверять QR-код у Деда Мороза - опрос
09.12.2021, 20:272 Резонансный спектакль «Ревизор» псковские зрители больше не увидят в старой редакции 09.12.2021, 20:057 Страх и ненависть в России 09.12.2021, 19:470 Президент России прокомментировал возможность введения ограничений на транспорте 09.12.2021, 19:370 Испытывающий финансовые трудности пскович ограбил знакомого
09.12.2021, 19:190 Музейщики «Михайловского» побывали в гостях у воспитанников себежского спецучилища 09.12.2021, 19:001 «Полимеры России и СНГ»: в Казани обсуждают основные тренды в нефтехимии 09.12.2021, 18:420 Дорожная пятилетка. ЛОНГРИД 09.12.2021, 18:210 Расплатившаяся в магазине чужой картой псковичка может сесть в тюрьму
09.12.2021, 18:022 Шлосберг прокомментировал отъезд за границу депутата-яблочника Пермякова 09.12.2021, 17:5217 Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом 09.12.2021, 17:370 Спектакль по произведению Некрасова о провинциале из Пскова покажут горожанам 09.12.2021, 17:280 Убрать припаркованные автомобили с улицы Юности просят псковичей
09.12.2021, 17:200 Промсвязьбанк повышает ставки по вкладам 09.12.2021, 17:180 Мемориальную доску в честь участника войны Михаила Минина открыли в Палкинском районе 09.12.2021, 17:053 Похищенного четырехлетнего ребенка разыскивают в Псковской области 09.12.2021, 17:010 Международный акселератор Sber500 открывает прием заявок на четвертую волну
09.12.2021, 16:530 Сотрудники псковского «Зубра» рассказали о героических подвигах коллег 09.12.2021, 16:4312 Губернатор призвал глав районов заниматься поиском медицинских кадров 09.12.2021, 16:410 Новую меру поддержки предлагают малому и среднему бизнесу в Псковской области 09.12.2021, 16:3529 Умирающие ковид-больные в Псковской области признаются в покупке сертификатов о вакцинации
09.12.2021, 16:340 Подарки и скидки ждут псковичей в честь открытия новой «Улыбки радуги» 09.12.2021, 16:133 Четвертая волна коронавируса оказалась самой молниеносной - Марина Гаращенко 09.12.2021, 16:081 Псковские росгвардейцы встретились с родственниками погибших товарищей 09.12.2021, 16:030 Морозы до 22 градусов ожидаются в Псковской области 10 декабря
09.12.2021, 15:551 Псковская область получит более 1 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджета 09.12.2021, 15:510 В России предложили выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 с высокими титрами антител 09.12.2021, 15:450 Андрей Михеев: Работа по нацпроектам показала свою эффективность 09.12.2021, 15:420 Отказом предпринимателю на Псковской таможне занялась прокуратура
09.12.2021, 15:400 Детский сад №42 участвует в конкурсе новогоднего оформления зданий в Пскове 09.12.2021, 15:324 Марина Гаращенко призвала вакцинировать от COVID-19 кормящих матерей 09.12.2021, 15:300 На предновогоднее преображение приглашают псковичей 09.12.2021, 15:290 Резных медведей и оленей представят на выставке в Пскове
09.12.2021, 15:1214 Нестерук пригрозил судом организациям, в которых не привито 80% сотрудников 09.12.2021, 15:060 Пушкинский фестиваль пройдет в формате «концерта по заявкам» — Андрей Пронин 09.12.2021, 14:5713 В Псковской области отмечен самый низкий охват вакцинацией от гриппа за 5 лет 09.12.2021, 14:502 Новый светофор начали устанавливать на Октябрьском проспекте в Пскове
09.12.2021, 14:483 Александр Нестерук. В Пскове около 500 человек болеют ковидом, 1500 — гриппом 09.12.2021, 14:450 Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Себеже 09.12.2021, 14:420 Псковская область занимает 16 место в России по заболеваемости COVID-19 09.12.2021, 14:400 Мастер-классы и концерт пройдут в Палкино в рамках «Культурных выходных»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru