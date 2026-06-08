За неделю псковские росгвардейцы изъяли у населения 215 боеприпасов

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 40 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 1 по 7 июня. В ходе проверок выявили восемь административных правонарушений, а также изъяли 12 единиц оружия и 215 боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

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Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.