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Сотрудника псковской «инфекционки» будут судить за воспрепятствование расследованию «дела Повторейко»

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Руководителя одного из структурных подразделений Псковской областной инфекционной клинической больницы будут судить за воспрепятствование всестороннему расследованию уголовного дела в отношении бывшего главврача больницы Анастасии Повторейко, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

В Псковский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Серебренникова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела, с использованием служебного положения).

По версии следствия, Серебренников, занимая должность руководителя одного из структурных подразделений Псковской областной инфекционной клинической больницы, зная о проведении обысков в учреждении в связи с возбуждением в отношении главного врача уголовного дела, вынес из кабинета последней блокноты, записные книжки, содержащие в себе сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, что сделало невозможным их дальнейшее исследование и получение содержащейся в них информации.

Судебное заседание по делу назначено на 18 июня в 15:00. 

Анастасия Повторейко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности). По версии следствия, бывшая главврач искусственно вносила в документы сведения о применении дорогостоящих препаратов, из-за чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей.

Обвиняемая оставлена под домашним арестом по 27 июня включительно.   

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