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Медики призвали псковичей избегать попадания воды в рот при купании

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Лето — сезон не только отпусков, но и энтеровирусных инфекций. Эти вирусы особенно активны в тёплое время года и чаще всего поражают детей. В Псковской областной клинической больнице рассказали, что нужно знать об инфекции и как от неё уберечься.

Изображение сгенерировано нейросетью

Энтеровирусы — большая группа кишечных вирусов (Коксаки, ECHO, полиовирусы и другие). Они вызывают заболевания с самыми разными проявлениями: от обычной лихорадки и сыпи до серозного менингита.

Инфекция может передаваться через грязные руки, посуду, игрушки, с немытыми овощами и фруктами, через воду при купании в водоёмах, воздушно-капельным путём, а также от больного человека, даже если внешне симптомы заболевания отсутствуют.

При заражении вирусы могут вызвать внезапное повышение температуры, боль в горле, насморк, кашель, сыпь на коже и слизистых, особенно на ладонях, стопах и во рту, тошноту, рвоту, боли в животе, головную боль, светобоязнь и напряжение затылочных мышц.

При появлении этих симптомов необходимо обязательно обратиться ко врачу. Самолечение опасно, особенно для детей. Без лечения возможны осложнения в виде обезвоживания, серозного менингита.

Чтобы обезопасить себя и близких от энтеровирусных инфекций, необходимо соблюдать профилактические меры, такие как мытьё рук с мылом перед едой, после улицы и туалета, питьё только кипячёной или бутилированной воды, тщательное мытьё овощей и фруктов, купание только в разрешённых водоёмах без попадания воды в рот, избегание контактов с больными, а также нужно следить за чистотой в доме, особенно в помещениях, где часто находятся дети.???? 

«Важно знать, что специфического лечения от большинства энтеровирусных инфекций нет — терапия симптоматическая. Именно поэтому профилактика — главный инструмент защиты. Особенно внимательно относитесь к здоровью детей: мойте им руки, не давайте немытые продукты, следите за тем, где они купаются. Берегите себя и своих близких», — призывают в больнице.
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