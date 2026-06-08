Решение оштрафовать псковскую журналистку Светлану Прокопьеву* признали законным

Решение оштрафовать журналистку Светлану Прокопьеву* за публикации в интернете без сносок на то, что они распространены иностранным агентом, Псковский областной суд признал законным, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Постановлением Псковского городского суда от 21.04.2026 Светлана Прокопьева* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа.

В Псковский областной суд поступила жалоба защитника журналистки на указанное постановление, он просил это постановление отменить.

Решением судьи Псковского областного суда от 8 июня постановление Псковского городского суда оставлено без изменения, жалоба защитника - без удовлетворения.

Светлана Прокопьева* уехала из России в марте 2022 года.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включена в реестр иностранных агентов