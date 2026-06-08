Социальным работникам Псковской области вручили федеральные и региональные награды

В День социального работника в псковском Социальном городке прошла церемония награждения лучших представителей профессии и волонтеров. Праздничное мероприятие открылось видеообращением министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области

«В этот день, 8 июня 1701 года, Петр I своим указом создал первое учреждение социальной защиты в России. Три сотни лет спустя, уже в современной России, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин учредил наш с вами профессиональный праздник», — обратился к коллегам министр, отметив, что в стране этот день отмечают более полумиллиона социальных работников.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова начала со слов благодарности всем, кто сделал свой профессиональный и жизненный выбор в пользу социальной работы. «На самом деле это самая человечная профессия. Сегодня, когда наш мир, с одной стороны, так хрупок, а с другой — настолько стремителен, людям не всегда удаётся остановиться и проявить чуткость и человечность. Социальные работники, сделав это своей профессией, демонстрируют, что люди должны оставаться людьми и в любой ситуации помогать друг другу», — сказала Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор вручила работникам социальных учреждений федеральные и региональные награды. Кроме того, за активное участие в благотворительной деятельности по поддержке бойцов специальной военной операции было отмечено региональное отделение «Союза женщин России»: общественная организация награждена почётной грамотой губернатора Псковской области, а ряд ее членов — наградами Министерства обороны РФ.

От депутатов Законодательного Собрания Псковской области социальных работников поздравил вице-спикер Игорь Дитрих. «Великий мыслитель однажды заметил, что истинное восхищение вызывают лишь те ценности, которые не купишь ни за какие деньги. Наблюдая за вашей работой и понимая всю важность вашего труда, проникаешься огромным уважением ко всем вам, каждый день проявляющим доброту, сострадание и преданность своему делу. Несмотря на высокую нагрузку и эмоциональное напряжение, вы неизменно проявляете терпение и понимание, создавая атмосферу тепла и поддержки для каждого своего подопечного», — отметил Игорь Дитрих, напомнив, что почти треть населения Псковской области является получателями мер социальной поддержки. Вице-спикер вручил соцработникам почётные грамоты и благодарности Законодательного Собрания Псковской области.

В профессиональный праздник к команде коллег и единомышленников с благодарностью за совместный труд обратилась министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева. «Нас очень много — порядка четырех тысяч человек. Многие соцработники выполняют свое предназначение даже сейчас, когда мы принимаем поздравления, поэтому отмечу тех, кто сейчас на передовой. Мы с вами, правда, сделали очень многое. И сейчас, когда время ставит новые вызовы, мы тоже успешно справляемся. За это вам большое спасибо», — поздравила коллег руководитель министерства и вручила отличившимся сотрудникам социальной сферы ведомственные награды.



В завершение праздничного мероприятия социальных работников как партнеров в реализации многочисленных благотворительных проектов поздравила председатель регионального отделения «Российского Красного Креста» Валерия Мишакова. «Социальная помощь — это служение, именно служение людям, а не работа как таковая. Каждый раз, встречаясь с человеческой бедой, вы отдаёте частичку себя, и это дорогого стоит», — заключила руководитель общественной организации.