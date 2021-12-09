Умирающие ковид-больные в Псковской области признаются в покупке сертификатов о вакцинации

Умирающие от коронавируса больные в Псковской области признаются в покупке сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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«Очень внимательно смотрите на ситуацию с медотводами, - сказал он. - Это исключительная ситуация. Это единицы. Не десятки и не сотни. Если видите значительное количество медотводов в той или иной организации, значит, надо перепроверять, с чем это связано. Буквально на пальцах одной руки можно перечислить причины, когда человеку противопоказана вакцина. Все остальное — патологии и так далее — это показания к тому, чтобы сделать вакцину. Потому что в случае, если этот человек заболеет, а он рано или поздно заболеет, если не вакцинированный, есть вероятность, что болезнь будет проходить в тяжелой форме и никто не исключает летальный исход. На это нужно обязательно обратить внимание. У нас уже фиксируются случаи, когда люди, уже умирая, на искусственной вентиляцией легких, признаются, что они купили прививку (сертификат о прививке — ред.)».
Михаил Ведерников поручил проанализировать, каков процент медицинских отводов в организациях и предприятиях. «Где он высокий, надо предметно посмотреть, кто их выдавал и как их получали», - добавил он.