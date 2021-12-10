Луговые растения высадят на Сиреневом бульваре в Пскове в 2022 году

При благоустройстве Сиреневого бульвара в Пскове будут использовать растения лугового типа. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин.
«В 2022 году при благоустройстве Сиреневого бульвара попробуем реализовать посадку луговой травы», - написал Борис Елкин в своем инстраграм-аккаунте.
Ранее глава администрации города провел в социальных сетях опрос. Подписчикам предлагалось выбрать, какой тип растений им хотелось бы видеть в парках и скверах Пскова.
На выбор псковичам предоставили два варианта: