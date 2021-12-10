Общество

Луговые растения высадят на Сиреневом бульваре в Пскове в 2022 году

При благоустройстве Сиреневого бульвара в Пскове будут использовать растения лугового типа. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

«В 2022 году при благоустройстве Сиреневого бульвара попробуем реализовать посадку луговой травы», - написал Борис Елкин в своем инстраграм-аккаунте.

Ранее глава администрации города провел в социальных сетях опрос. Подписчикам предлагалось выбрать, какой тип растений им хотелось бы видеть в парках и скверах Пскова.

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На выбор псковичам предоставили два варианта: