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Общество

Луговые растения высадят на Сиреневом бульваре в Пскове в 2022 году

11.12.2021 11:57|ПсковКомментариев: 0

При благоустройстве Сиреневого бульвара в Пскове будут использовать растения лугового типа. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин. 

«В 2022 году при благоустройстве Сиреневого бульвара попробуем реализовать посадку луговой травы», - написал Борис Елкин в своем инстраграм-аккаунте. 

Ранее глава администрации города провел в социальных сетях опрос. Подписчикам предлагалось выбрать, какой тип растений им хотелось бы видеть в парках и скверах Пскова. 

На выбор псковичам предоставили два варианта: 

  • «луговая» (первое фото). Этот ответ выбрали 52% голосующих, 
  • «газонная» (второе фото). За такой вариант проголосовали 48% человек.  
Теги: #благоустройство #парки #растение
Источник: Псковская Лента Новостей
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