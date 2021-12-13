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Суд лишил Псковскую гордуму полномочий согласовывать назначение заместителей сити-менеджера

Областной суд лишил Псковскую гордуму полномочий согласовывать назначение заместителей главы администрации Пскова. Такое решение принято сегодня, 13 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Псковским областным судом удовлетворено административное исковое заявление заместителя прокурора Псковской области о признании недействующими со дня вступления решения суда в законную силу пункта 3 части 2 статьи 23, абзаца 1 пункта 2 части 1 статьи 34 Устава муниципального образования "Город Псков" в части возложения на Псковскую городскую Думу полномочий по согласованию назначения на должность заместителей главы администрации города Пскова», - говорится в сообщении.

Суд обязал Псковскую городскую Думу опубликовать сообщение о принятом решении в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в официальном печатном издании органа местного самоуправления.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока, установленного для апелляционного обжалования: по истечении одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме, если оно не было обжаловано, добавили в пресс-службе.

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Напомним, ранее Псковская городская Дума отклонила протест прокурора города по поводу Устава Пскова. Надзорное ведомство в своем протесте указывало на то, что считает незаконными полномочия Думы по согласованию, назначению заместителей главы администрации.