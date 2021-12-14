Общество

Победитель конкурса эскизов застройки Четырех углов рассказал о своем проекте

Победитель конкурса эскизов застройки Четырех углов, архитектор Владимир Шуляковский рассказал о своем проекте во время пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Владимир Шуляковский высказал мнение, что конкурс эскизов застройки Четырех углов можно назвать примером правильного подхода для работы в городской среде. «Это исключительно правильный подход - семь раз отмерь, один раз отрежь. Жаль, что у нас его нечасто применяют. Если бы это стало регулярной практикой, облик города многое выиграл бы от этого», - заметил архитектор.

Владимир Шуляковский обратил внимание, что во время разработки проекта ставил перед собой две задачи: посмотреть на город непредвзято, чтобы определить потребности горожан в том или ином пространстве, а также оценить возможности предоставленного участка городской среды.

«Я посчитал, что в городе не хватает многофункционального пространства, которое могло бы стать общественным центром, как в европейских городах. Я выбрал площадь овальной формы, на которой мог бы располагаться гостиный двор с галереей. Я хотел бы видеть здесь и 4-этажную гостиницу, и двухуровневую пешеходную улицу с торговым пассажем, деревьями и садами. Для архитектора конкурс - это глоток свежего воздуха, поэтому я, можно сказать, разбушевался», - поделился он.

Владимир Шуляковский добавил, что ограничений по смете у него не было.

Организатор конкурса, представитель инвестора, директор ТРЦ «Империал» Николай Рассадин рассказал, что идея привести в порядок территорию бывшего рынка зрела уже давно.

«Все, что находилось на этой территории, не соответствовало ни реалиям, ни требованиям городского пространства, ни чаяниям жителей и гостей города. В один момент родилась идея привлечения внимания властей и жителей города к проблеме этой территории. Конкурс был открытым, в нем мог принять участие любой желающий. Единственным условием было соблюдение действующих норм градостроительства и застройки исторического центра города», - подчеркнул представитель инвестора.

Также Николай Рассадин заметил, что проект победителя не обязателен к реализации. «Нам просто хотелось понять, как архитекторы видят это пространство. Цель реализовать идею победителя не стояла, и мы сразу говорили об этом», - заключил он.