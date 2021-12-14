Победитель конкурса эскизов застройки Четырех углов рассказал о своем проекте

Победитель конкурса эскизов застройки Четырех углов, архитектор Владимир Шуляковский рассказал о своем проекте во время пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.
Владимир Шуляковский высказал мнение, что конкурс эскизов застройки Четырех углов можно назвать примером правильного подхода для работы в городской среде. «Это исключительно правильный подход - семь раз отмерь, один раз отрежь. Жаль, что у нас его нечасто применяют. Если бы это стало регулярной практикой, облик города многое выиграл бы от этого», - заметил архитектор.
Владимир Шуляковский обратил внимание, что во время разработки проекта ставил перед собой две задачи: посмотреть на город непредвзято, чтобы определить потребности горожан в том или ином пространстве, а также оценить возможности предоставленного участка городской среды.
Владимир Шуляковский добавил, что ограничений по смете у него не было.
Организатор конкурса, представитель инвестора, директор ТРЦ «Империал» Николай Рассадин рассказал, что идея привести в порядок территорию бывшего рынка зрела уже давно.
Также Николай Рассадин заметил, что проект победителя не обязателен к реализации. «Нам просто хотелось понять, как архитекторы видят это пространство. Цель реализовать идею победителя не стояла, и мы сразу говорили об этом», - заключил он.