Общество

Около семи тысяч человек за неделю заболели гриппом и ОРВИ в Псковской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом с 6 по 12 декабря в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 7,16%, зарегистрировано 6 783 случая заболевания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня в целом на 15,08%, превышение зарегистрировано в возрастных группах:

до 2 лет – на 20,76%, 941 случай;

от 3 до 6 лет – на 25,13%, 1508 случаев;

от 7 до 14 лет – на 74,9%, 2571 случай.

В городе Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 13,4%, зарегистрировано 3 940 случаев. Заболеваемость выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 97,9%:

до 2 лет – на 48,2%, 569 случаев;

от 3 до 6 лет – на 30,7%, 887 случаев;

от 7 до 14 лет – на 238,7%, 1759 случаев;

старше 15 лет – на 20,4%, 725 случаев.

При этом в Роспотребнадзоре заметили, что превышение эпидпорога регистрируется вторую неделю подряд.

За неделю в области госпитализировали 55 человек, количество доставленных в больницу псковичей по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 34,5% (на 29 человек). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших - 0,8%.

По состоянию на 10 декабря в связи заболеваемостью ОРВИ в области полностью закрыты четыре школы: Залесская начальная школа в Печорском районе, Родинская и Стремуткинская средние школы в Псковском районе, Линовская средняя школа в Пыталовском районе и 1 ДДУ (группы кратковременного пребывания детей на базе Линовской школы) в Пыталовский районе.

Частично закрыты:

47 классов в 23 школах;

34 группы в 15 ДДУ;

10 групп в двух ПТУ.

За неделю лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 64 человека, провели 460 исследований. По их результатам у шести человек был выявлен грипп A (H3N2), у одного – бокавирусы, у одного - риновирусы. Удельный вес инфицированных среди обследуемых составил 12,5% - 8 человек.