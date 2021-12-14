Общество

Аквапарк предлагает псковичам купить подарочные сертификаты онлайн

Новая опция по покупке подарочных сертификатов появилась на сайте псковского аквапарка «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аквапарка.

«После внедрения покупки билетов онлайн администрация аквапарка запустила сервис, благодаря которому можно купить подарочный сертификат не выходя из дома! В наше время эта опция обещает стать актуальной и востребованной. Подарите своим друзьям, близким и родным лето! Подарите им онлайн-сертификат в аквапарк "Акваполис"!» - предложили в аквапарке.

Онлайн-сертификаты можно приобрести на сайте. Вопросы можно уточнить в группе аквапарка в соцсети «ВКонтакте» или по телефону: 8(8112)701-101.