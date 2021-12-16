Общество

Минпросвещения и «Единая Россия» создали в регионах штабы по контролю за капремонтом школ

Вопросы организации капремонта школ обсудили участники I Всероссийского родительского форума, который «Единая Россия» провела вместе с Министерством просвещения. Участниками дискуссии стали около тысячи родителей из 85 регионов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, капремонт школ, который включен в народную программу «Единой России», в январе 2022 года стартует по всей стране.

«По поручению Президента в 2022-2023 годах необходимо провести капитальный ремонт в не менее чем трех тысячах общеобразовательных учреждений. Объем беспрецедентный», - добавил он.

При этом, с одной стороны, необходимо, чтобы подрядные организации качественно выполнили работу, а с другой – привлечь к контролю за этой работой общественность, сделать проект максимально открытым.

«Очень важен вопрос с подвозом детей, чтобы не нарушен был образовательный процесс. А когда будут планироваться дизайнерские решения, участвовать в обсуждении этих решений должны сами школьники и учителя», - подчеркнул он.

Псковская область направила в Министерство просвещения РФ заявку на участие в государственной программе «Развитие образования» для реализации мероприятий по модернизации учебных заведений. В заявке региона — 29 образовательных учреждений для получения субсидии на капитальный ремонт в 2022 году. В перечень внесены объекты, которые остро нуждаются в ремонтных работах, прежде всего это сельские школы.

«Проект для нас очень важен — степень износа фонда образовательных организаций велика, участие в программе будет серьезным подспорьем», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский и подчеркнул, что глобальной задачей региона является участие в федеральной программе всех 46 учреждений, нуждающихся в капремонте.

Ход реализации программы капремонта школ будут контролировать депутаты всех уровней от «Единой России» и сенаторы. Список ответственных передадут в Минпросвещения, заявила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

«Депутаты будут постоянно на связи непосредственно на территориях. Вместе с координаторами партпроекта "Новая школа" и региональными органами власти будут анализировать ход работ. По возможности за объектами будет вестись онлайн-видеонаблюдение», - указала она.