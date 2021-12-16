Общество

Огни зажглись на главной новогодней ели в Пскове. ФОТО

Огни зажглись на главной новогодней ели на Октябрьской площади в Пскове сегодня, 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой гирлянды на главном городском символе Нового года зажигали глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Борис Елкин.

Кроме того, на Октябрьскую площадь пришли дети, воспитанники детского дома. Ранее ребята загадали желание принять участие в зажжении огней на главной городской ели в преддверии Нового года, и сегодня представители городской власти предоставили им такую возможность.