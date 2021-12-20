Общество

ПЛН выяснила отношение горожан к новогоднему украшению Пскова

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (58,58%) равнодушно относятся к новогоднему украшению Пскова. По их мнению, «лишь бы улицы убраны были». Это следует из опроса, в котором приняли участие 379 человек.

11% респондентов довольны украшением областного центра к Новому году. Немногим более 1% респондентов подчеркнули, что псковичи тоже не остаются в стороне и оригинально украшают фасады зданий. 20% опрошенных пожелали «больше огней» и «выходить на европейский уровень».

Почти 7% читателей, принявших участие в опросе, заявили, что им не нравится новогоднее оформление города. Более 2% респондентов указали на то, что выбор новогодних украшений не всегда удачный.

Напомним, в проведенном на улицах Пскова опросе ПЛН-ТВ большинство высказали обратное мнение.