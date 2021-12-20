Общество

Из-за ОРВИ в школах Псковской области закрыты на карантин почти 140 классов

На карантине из-за ОРВИ в Псковской области находится 139 классов в 30 школах и 10 групп в 9 детских садах. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Кроме того, 45 классов в 31 школе и 17 групп в 14 детских садах закрыты на карантин в области из-за распространения коронавирусной инфекции.

Также на карантин закрыты Пустошкинский центр образования и школа №7 в Великих Луках, школьников перевели на дистанционный режим обучения. При этом Середкинская школа в Псковском районе вышла из карантина.

COVID-19 болеют 28 учителей и 23 воспитателя региона.