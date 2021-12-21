Общество

Пункт вакцинации на почте в Новосокольниках перешел на шестидневный режим работы

Пункт вакцинации в здании Почты России в Новосокольниках перешел на шестидневный режим работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Так, с 21 декабря пункт вакцинации в здании Почты России на улице Партизанской, 8 работает с понедельника по субботу с 9.00 до 12.00.

В госучреждении пояснили, что в сложный эпидемиологический период возросла нагрузка на районную больницу, в связи с чем руководство лечебного учреждения и Почта России приняли решение об увеличении периода работы пункта вакцинации.

«В Псковской области предпринимаются все меры для того, чтобы обеспечить возможность вакцинации всем желающим. Почта России готова оказать содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Именно с этой целью мы выделили площадь для размещения пункта вакцинации в отделении, расположенном в городе Новосокольники», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В пункте вакцинации в наличии три вида вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Ковивак». Здесь же можно сделать и ревакцинацию. Прием осуществляется в режиме живой очереди.