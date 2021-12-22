Общество

Александр Котов: Введение QR-кодов — это способ подтолкнуть людей к вакцинации

Введение QR-кодов — это способ подтолкнуть людей к вакцинации. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Мое мнение, что QR-коды сегодня - это не столько мера противодействия распространению коронавирусной инфекции, сколько способ подтолкнуть людей к вакцинации, потому что нет другого способа побороть любую инфекцию, кроме вакцинации. Об этом говорим не мы, депутаты, об этом горят специалисты, которые этим занимаются», - подчеркнул Александр Котов.

Он напомнил, что Псковское областное Собрание приняло решение о поддержке законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест, отдельных заведений и мероприятий. «Мы его одобрили и направили в Государственную Думу соответствующий отзыв. Да, поступило много обращений граждан с отрицательным мнением по этому поводу, но в меньшей степени это были обращения жителей Псковской области, их единицы, а в большей степени — это были обращения граждан с территории всей страны — из Иркутска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области», - рассказал Александр Котов.

По его мнению, это была спланированная акция, которую кто-то координировал. «Впервые мы получили более 1000 обращений, все они были написаны "под копирку", носили отрицательный характер. Я подозреваю, что это какое-то антиваксерское движение», - добавил спикер регионального парламента.