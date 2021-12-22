Общество

Представители псковских продовольственных брендов получили дипломы Минсельхоза

Награждение призеров и участников Второго Всероссийского конкурса «Вкусы России» состоялось в среду, 22 декабря, в администрации Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов вручил дипломы от Министерства сельского хозяйства РФ участникам конкурса — представителям брендов «Печорский пряник», «Псковские кокоры», «Изборская черная соль», «Псковский иван-чай», «Столбушинский сбитень», «Старобуригские вяленые огурцы» и «Псковские заедки».

Напомним, последние три бренда вошли в первую десятку по итогам работы экспертной комиссии Минсельхоза. Столбушинский сбитень отметили в номинации «На всю страну», старобуригские вяленые огурцы признаны лучшими в номинации «Вкус из глубинки». А гастрономической находкой конкурса стали «Псковские заедки».

Николай Романов сказал, что конкурс дает возможность заявить о своих продуктах на всю страну. «Вы очень достойно представили регион на всероссийском мероприятии. Приятно, что экспертами высоко отмечен не только постоянный партнер Псковской области — "Столбушинский продукт". В линейке наших брендов заслуженное место заняли и псковские кокоры, и старобуригские вяленые огурцы», — отметил председатель профильного комитета и рассказал, что список участников от региона в конкурсе следующего года планируют расширить.

Ежегодный конкурс «Вкусы России» проводится с целью популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. В этом году на мероприятии были представлены свыше 700 видов продукции со всей страны.