В Псковской области издано постановление о вакцинации жителей региона 60+

Вакцинацию для лиц 60+ и сотрудников контактных сфер ввели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук в четверг, 23 декабря, подписал постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
Согласно документу, прививки от COVID-19 должны быть сделаны гражданам, работающим в контактных сферах деятельности, а также работающим лицам в возрасте 60+.
Напомним, введение этой меры ранее обсуждалось на еженедельном совещании Главы региона Михаила Ведерникова по эпидситуации.