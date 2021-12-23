Путин прокомментировал ситуацию с вакцинацией россиян от COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,4%, такой показатель недостаточен. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства добавил, что проблема с низким уровнем вакцинации населения актуальна не только для России, но и для других стран. В качестве примера он привел Германию, в которой, как отметил Путин, система здравоохранения находится на высоком уровне.
По его словам, в то время, как в России пока планируется достичь 80% вакцинированных, «в некоторых странах уже говорят о необходимости вакцинировать 90-95% населения».