Общество

Путин прокомментировал ситуацию с вакцинацией россиян от COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,4%, такой показатель недостаточен. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Уровень коллективного иммунитета у нас по состоянию на вчерашний вечер составил 59,4%. Имеются в виду и переболевшие, и привившиеся. Около 70 млн человек у нас сделали первую прививку, 70 с небольшим привились вторым компонентом. Конечно, этого недостаточно, нам нужен коллективный иммунитет где то под 80%, надеюсь, что в первом или втором квартале следующего года мы такого показателя достигнем», - сказал президент.

Глава государства добавил, что проблема с низким уровнем вакцинации населения актуальна не только для России, но и для других стран. В качестве примера он привел Германию, в которой, как отметил Путин, система здравоохранения находится на высоком уровне.

По его словам, в то время, как в России пока планируется достичь 80% вакцинированных, «в некоторых странах уже говорят о необходимости вакцинировать 90-95% населения».