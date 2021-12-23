Общество

В Псковской области после коронавируса выздоровели более 500 человек за сутки

63 406 человек в Псковской области вылечились от коронавируса, за сутки статистику пополнили 519 пациентов. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что высокая смертность от коронавируса связана с низким уровнем вакцинирования и коллективного иммунитета.

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За прошедшие сутки в регионе выявили 157 случаев заражения COVID-19, всего - 70 365. Умерли 1 214 пациентов.

За весь период пандемии специалисты провели в Псковской области 705 837 исследований на коронавирус, в том числе вчера сделали 1 861 тест.