Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании Госсовета при президенте России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, заседание сегодня, 24 декабря, провел президент России Владимир Путин. Основная тема совещания — развитие научно-технологического потенциала страны.

Участники заседания подвели итоги завершающегося Года науки, а также обсудили предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны.

Ключевым результатом тематического года президент назвал качественно новый уровень научного просвещения. «Интерес общества к науке, ее истории, современным достижениям без преувеличения огромный, колоссальный», — оценил Владимир Путин.

«Важнейшая тема нашей встречи — дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны. Речь идет не только о создании новых знаний и технологий. Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении и в образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач. Подчеркну, развитие России, наших регионов возможно только вместе с наукой», — отметил глава государства и напомнил, что почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность.

Научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ, по словам Владимира Путина, становятся флагманами целых территорий.