Общество

Воспитанники 14 детских домов стали участниками псковского фестиваля «Кукарача»

Организационный комитет фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений города Пскова и Псковской области «Кукарача» подвел итоги мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

В этом году фестиваль проходил в пятый раз и стал самым масштабным за всю историю мероприятия. Принять участие в нем захотели 262 ребенка, оправив 184 заявки. Для сравнения, в предыдущие годы максимальное количество заявок не превышало 70.

Участниками фестиваля стали воспитанники 14 детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области. Заявки поступили из Пскова, Опочки, Пыталово, Красногородска, Порхова, Воронцово, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор, Боброво.

В 2021 году организаторы приняли решение расширить перечень номинаций фестиваля, чтобы у участников появилось больше возможностей раскрыть свои таланты. Так, были добавлены две новые номинации: блогинг и оригинальный жанр.

Уже традиционная номинация «Декоративно-прикладное искусство», где участники делали поделки из пластилина, была трансформирована в «Handmade» - номинацию, предполагающую все виды рукоделия. Данное направление стало самым популярным среди участников. В адрес оргкомитета поступило более 90 заявок в данную номинацию, а наиболее актуальной она стала для детей в возрасте от 10 до 13 лет. Участники смогли продемонстрировать свои успехи в вязании крючком, лепке из пластилина, лоскутном шитье, вышивке лентами и многом другом.

Более того, был модернизирован и формат номинации «Фотоискусство». В этом году участники данного направления проявляли креативное мышление и смекалку – ежедневно они получали тематическое задание и за ограниченное время им нужно было подготовить свою работу. Например, участникам необходимо было придумать фотографию на тему «Как Новый год встретишь, так его и проведешь».

Для того, чтобы у юных творцов появилась возможность больше узнать об интересующих их направлениях, члены жюри провели для них познавательные мастер-классы по тематикам номинаций.

Так, специалист по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам Мария Михайлова провела для участников занятие по живописи. Созданию новогоднего декора участников обучила Людмила Назарой – преподаватель художественного отделения Детской школы искусств. Солистка кавер-бэнда #drumandjazz Елизавета Степанова провела занятие по вокалу. О том, как стать блогером, участникам рассказала псковский тиктокер Диана Константинова, а тому, как делать креативные фотографии на телефон, был посвящен мастер-класс фотографа Антона Иванова. Познать азы ораторского искусства можно было на онлайн-встрече, которую провел актер театра и кино Камиль Хардин, а все нюансы сценического танца были отражены в мастер-классе педагога-хореографа Арт Резиденции «Берег Родины» Юлии Песковой.

Члены жюри уже отсмотрели все работы, присланные на фестиваль, и определили победителей. Сейчас, в преддверии Нового года, организаторы развозят подарки по учреждениям, чтобы каждый, кто принял участие в мероприятии, получил приз.

Наибольшее число призовых мест получили воспитанники Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Порховской специальной школы-интерната. Также большую работу проделали участники из Центра специального образования №2 города Пыталово. Они прислали 6 заявок и 5 из них стали призерами фестиваля.

Организатором конкурса является Псковский областной центр народного творчества при содействии комитета по культуре Псковской области. Подготовку и проведение конкурса обеспечивают РОО «ПМЦ» и МБУ «ПГМЦ» администрации Пскова при поддержке комитета социальной защиты Псковской области и комитета по образованию Псковской области.