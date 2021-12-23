Общество

В ходе профилактического мероприятия у псковичей изъяли более 60 единиц оружия

Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» провели на территории Псковской области в целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов его хищения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы ведомства совместно с полицией провели более 800 проверок условий хранения оружия. За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил его хранения составили 29 административных протоколов, изъяли 63 единицы гражданского оружия.

Росгвардейцы также разъясняли нарушителям федеральное законодательство в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводили информацию об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортировки оружия, а также меры ответственности за его небрежное хранение.