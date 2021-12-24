Общество

В МЧС рассказали псковичам, как избежать взрыва при обнаружении боеприпаса

Жителям Псковской области напомнили порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов. Информация размещена на официальном сайте регионального управления МЧС.

«Давным-давно отгремели залпы орудий, но эхо войны не затихает до сих пор. Всюду, где проходили боевые действия, люди до сих пор обнаруживают неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды, гранаты и даже авиационные бомбы. Неразорвавшиеся боеприпасы представляют опасность для людей, несмотря на столь долгий срок нахождения в почве. Наличие коррозии на смертоносных находках только повышает вероятность самоподрыва. Проржавевшие боевые части взрывателей могут сдетонировать в любой момент. Фактором, провоцирующий взрыв боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая даже незначительную вибрацию, вызванную его перемещением», - пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты. Спасатели предупреждают: ржавчина на боевых снарядах не является гарантией безопасности находки. Напротив, одно неосторожное движение может запустить в действие смертоносный механизм. Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая.

В связи с этим псковичам напомнили правила поведения при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный:

- немедленно сообщите информацию об обнаружении подозрительного предмета по телефону 101 или 112. При этом необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;

- при производстве земляных работ – прекратите всякую деятельность;

- не предпринимайте никаких самостоятельных действий;

- ни в коем случае не трогайте, не перемещайте, не закрывайте чем-либо этот предмет; не пользуйтесь вблизи него электро-радиоаппаратурой; не оказывайте на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все эти действия могут привести к взрыву;

- по возможности, до прибытия полиции нужно принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться к нему самому в радиусе до 50-100 метров.

Кроме того, категорически запрещается:

- закапывать в землю или бросать в водоём;

- предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

- бросать в костер или разводить огонь вблизи подобного предмета.

«Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция и выполнение выше названных требований гарантирует вашу безопасность», - заключили в ведомстве.