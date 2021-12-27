Еще более 1000 псковичей завершили курс вакцинации от коронавируса

Еще 1040 жителей Псковской области завершили курс вакцинации от коронавируса перед Новым годом. Всего полностью привились 262 648 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В новогодние праздники неизбежен наплыв туристов, приедет много гостей. Все это несет дополнительные риски. Берегите себя и позаботьтесь о своем здоровье заранее - сделайте прививку», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.
На сегодня первый компонент вакцины от COVID-19 получили 264 015 человек (+602 за сутки). Ревакцинировались 30 713 псковичей (+275).