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Общество

Еще более 1000 псковичей завершили курс вакцинации от коронавируса

28.12.2021 07:21|ПсковКомментариев: 0

Еще 1040 жителей Псковской области завершили курс вакцинации от коронавируса перед Новым годом. Всего полностью привились 262 648 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В новогодние праздники неизбежен наплыв туристов, приедет много гостей. Все это несет дополнительные риски. Берегите себя и позаботьтесь о своем здоровье заранее - сделайте прививку», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

На сегодня первый компонент вакцины от COVID-19 получили 264 015 человек (+602 за сутки). Ревакцинировались 30 713 псковичей (+275).

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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27.12.2021, 20:500 Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду 27.12.2021, 20:300 Почта России тестирует новый вид доставки отправлений 27.12.2021, 20:150 Юные великолучане получили подарки благодаря акции «Елка желаний» 27.12.2021, 20:000 Дмитрий Быстров о масштабной реконструкции площади в Острове
27.12.2021, 19:451 Туристский центр Псковской области опубликовал гайд по зимнему отдыху в регионе 27.12.2021, 19:300 Палкинская прокуратура выявила нарушения на производстве питьевой воды 27.12.2021, 19:150 Еще одна модельная библиотека открылась в Пскове в рамках нацпроекта 27.12.2021, 18:550 Пробка в центре Пскова образовалась из-за двух аварий
27.12.2021, 18:350 Новогодний Остров 27.12.2021, 18:200 Экс-директора плюсского предприятия оштрафовали за злоупотребление полномочиями 27.12.2021, 18:000 Команда Псковского технического лицея стала лучшей в региональном этапе киберспортивной лиги 27.12.2021, 17:460 Полицейские проведут профилактические рейды на псковских железных дорогах
27.12.2021, 17:331 Петербуржец до смерти избил палкой сожительницу в Плюсском районе и оказался в тюрьме 27.12.2021, 17:210 Псковичей приглашают на выставку изразцов с мифическими существами 27.12.2021, 17:0819 Пять протоколов за неделю составили на пассажиров автобусов в Пскове за отсутствие масок 27.12.2021, 16:561 Жители Псковской области пожаловались на несвоевременную уборку дорог от снега
27.12.2021, 16:440 Псковичей просят не кататься на лыжах вблизи энергообъектов 27.12.2021, 16:400 Осужденный в Псковской области получил штраф за демонстрацию нацистских татуировок 27.12.2021, 16:374 «Ленту» украсили елкой из ананасов к новогоднему конкурсу в Пскове 27.12.2021, 16:310 Организаторов миграционного канала из Белоруссии осудят в Псковской области
27.12.2021, 16:270 Банк России отрицает планы тотального контроля за операциями населения 27.12.2021, 16:251 В Острове открылся современный шахматный клуб 27.12.2021, 16:101 Телевизор подарили 13-летней великолучанке в рамках акции «Елка желаний» 27.12.2021, 16:051 На месте Бородинского сражения проведут поиски останков генералов армии Наполеона
27.12.2021, 16:000 Алексей Севастьянов о бюджете на 2022 год и взаимодействии с администрацией 27.12.2021, 15:553 Ширина тротуаров Советского моста уменьшится после реконструкции 27.12.2021, 15:520 Мороз до 22 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря 27.12.2021, 15:420 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области
27.12.2021, 15:360 После скандала в ресторане великолучанин сообщил о готовящемся взрыве 27.12.2021, 15:261 Почти 40% участников опроса ПЛН одобрили идею построить временный мост через Великую 27.12.2021, 15:141 Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 27.12.2021, 15:130 Печорский суд рассмотрел дело о перевозке почти 100 килограмм гашиша
27.12.2021, 15:100 Жители Псковской области могут заказать одежду с любым изображением 27.12.2021, 15:061 Итоги чемпионата по шахматам утвердили в Псковской области 27.12.2021, 14:570 Псковича застали на месте преступления в дновском сельхозкооперативе 27.12.2021, 14:5319 Михаил Гавунас о «деле на миллиард», мистике и планах застройки Четырех углов
27.12.2021, 14:408 Алексей Севастьянов выступит против участия оппозиции в работе согласительной комиссии 27.12.2021, 14:280 Уехавшего с застолья на чужом автомобиле мужчину задержали локнянские полицейские 27.12.2021, 14:130 «Постскриптум»: Споры вокруг временного моста, бюджет Пскова и прямые выборы мэров. ВИДЕО 27.12.2021, 14:090 Дни для возврата книг в библиотеку без пени назвали псковичам
27.12.2021, 13:520 Двух мужчин осудили за попытку украсть жесть в городе Дно 27.12.2021, 13:330 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о бюджете и актуальных проблемах 1-го округа. ВИДЕО 27.12.2021, 13:310 Время запуска новогоднего салюта определили в Великих Луках 27.12.2021, 13:210 Идеи новогодних подарков подготовили для псковичей
27.12.2021, 13:120 Жителю Дновского района грозит тюрьма за продажу марихуаны 27.12.2021, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 27.12.2021, 13:043 В Пскове молодые росгвардейцы присягнули на верность родине 27.12.2021, 12:520 Десять человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю
27.12.2021, 12:493 В Пскове продолжается перекладка сетей теплоснабжения на улице Коммунальной 27.12.2021, 12:463 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2021 году 27.12.2021, 12:390 Мать и отца двоих детей лишили родительских прав в Пыталовском районе 27.12.2021, 12:3810 Алексей Севастьянов объяснил, почему не удается победить COVID-19
27.12.2021, 12:340 Омбудсмены Санкт-Петербурга и Псковской области обсудили новые полномочия 27.12.2021, 12:290 Два ВАЗа столкнулись в Гдовском районе, пострадала женщина 27.12.2021, 12:250 Заявку на участие в конкурсе новогоднего украшения зданий подала псковская страховая компания 27.12.2021, 12:200 За кражу денег с банковской карты осудили 18-летнего жителя Бежаницкого района
27.12.2021, 12:050 Ремонт дворов в Пскове 2017/2021. ЛОНГРИД 27.12.2021, 12:030 Перед Новым годом на Северо-Западе ожидается потепление 27.12.2021, 11:590 Житель Псковской области устроил поножовщину и скрылся в соседнем регионе 27.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым
27.12.2021, 11:510 Большинство жителей СЗФО вместо корпоратива хотели бы получить премию - опрос 27.12.2021, 11:490 «Постскриптум»: Споры вокруг временного моста, бюджет Пскова и прямые выборы мэров 27.12.2021, 11:390 Еще восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области 27.12.2021, 11:341 Опубликован график работы отделений Почты России в новогодние праздники
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