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Созвездие Единорога над печорской фермой сфотографировал астроном-любитель

28.12.2021 10:29|ПсковКомментариев: 0

Новые фотографии звездного неба опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимки он сделал в Печорском районе. 

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «Клуб любителей астрономии Псковской области» / F24 мм, ISO 4000, 47 по 13 секунд

Так, в объектив камеры астронома-любителя попало созвездие Орион. Фотографию Петр Митрофанов сделал над фермой в деревне Митковицы 26 декабря. На фото можно также увидеть купол засветки от крепости в Изборске.

F24 мм, ISO 3200, 30 секунд

Над этой же фермой одновременно удалось зафиксировать в кадре созвездия Ориона и Единорога. 

F24 мм, F/2.5, ISO 4000. 15 секунд

Кроме того, Петр Митрофанов смог запечатлеть световые столбы над фермой в деревне Митковицы и над Изборском. 

F24 мм, ISO 4000, 67 по 15 секунд, кроп.

Ранее сообщалось, что до 7 января 2022 года россияне смогут увидеть в небе новогодний парад планет. 

Теги: #печорский район #астрономия #звезды
Источник: Псковская Лента Новостей
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