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Созвездие Единорога над печорской фермой сфотографировал астроном-любитель

Новые фотографии звездного неба опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимки он сделал в Печорском районе.

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «Клуб любителей астрономии Псковской области» / F24 мм, ISO 4000, 47 по 13 секунд

Так, в объектив камеры астронома-любителя попало созвездие Орион. Фотографию Петр Митрофанов сделал над фермой в деревне Митковицы 26 декабря. На фото можно также увидеть купол засветки от крепости в Изборске.

F24 мм, ISO 3200, 30 секунд

Над этой же фермой одновременно удалось зафиксировать в кадре созвездия Ориона и Единорога.

F24 мм, F/2.5, ISO 4000. 15 секунд

Кроме того, Петр Митрофанов смог запечатлеть световые столбы над фермой в деревне Митковицы и над Изборском.

F24 мм, ISO 4000, 67 по 15 секунд, кроп.

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