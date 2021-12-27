Общество

Стал известен график работы псковских больниц в новогодние праздники

Медицинские учреждения Псковской области не будут прекращать свою работу на период новогодних праздников. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 28 декабря, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, взрослые и детские отделения с 31 декабря по 7 января и 9 января будут работать с 8.00 до 15.00, 8 января работа будет продлена до 17.00.

По аналогичному графику будут работать стоматологические клиники, женские консультации и стационарные пункты вакцинации от коронавируса.

Вопрос о работе пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах региона в настоящий момент прорабатывается, окончательное решение планируется озвучить до конца сегодняшнего дня.