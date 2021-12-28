Общество

Новый полк ВДВ в Псковской области создали в связи с активностью НАТО

Создание на западе и на юге России, в Псковской области и республике Крым, двух новых десантно-штурмовых полков связано со сложной геополитической ситуацией и активностью НАТО, сообщил бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.

«Очевидно, что решение по двум новым полкам принято в связи с создавшимся положением на направлении Украины и в связи с активизацией НАТО, в том числе, в регионе Черного моря. В двух дивизиях развернуты еще два десантно-штурмовых полка - это очень правильное и своевременное решение. Это прямой намек американцам перед предстоящими переговорами: ребята, мы не шутим, предупреждаем вас», - приводит его слова «Интерфакс».

Он назвал десантно-штурмовой полк серьезной боевой единицей. «Это боевой полк, третья часть дивизии. Это около двух тысяч человек, боевая техника. В современных условиях по мобильности и боевой способности наш полк - очень серьезная боевая единица», - заявил экс-командующий ВДВ РФ.

Об усилении Псковской дивизии ВДВ третьим десантно-штурмовым полком Минобороны РФ уже сообщало в сентябре. В ноябре Минобороны РФ заявило, что к началу декабря будет завершено формирование нового полка ВДВ в Крыму. Этот полк вошел в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии.